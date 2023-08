Braga quer reencontrar caminho das vitórias

Na terça-feira, a equipa minhota qualificou-se para o play-off da Liga dos Campeões ao voltar a bater os sérvios do Backa Topola, fora, por 4-1 (3-0 em casa), mas para o campeonato perdeu, na "Pedreira", com o Famalicão, na passada sexta-feira (2-1), na ronda inaugural.”, disse na conferência de imprensa de antevisão da deslocação ao terreno do Desportivo de Chaves.Questionado sobre se a pressão aumenta pela quase obrigatoriedade de ganhar, o técnico respondeu que se trata mais da exigência interna.”, reforçou.A equipa "arsenalista" defronta já na terça-feira os gregos do Panathinaikos, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, mas o treinador quer o “foco a 100%” no jogo em Chaves.”, disse.Banza ficou de fora dos convocados para a Sérvia e apesar de não ter sido um aviso ao avançado francês, o técnico frisou que os jogadores têm que ser “sérios e comprometidos nos treinos”.”, disse.Sporting de Braga e Desportivo de Chaves, ambos sem pontos, defrontam-se a partir das 18h00 de sábado, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, num jogo que será arbitrado por João Gonçalves.