Braga rescinde empréstimo e Guitane regressa ao Estoril

O médio ofensivo argelino de 25 anos chegou a Braga já com o campeonato a decorrer, no final de agosto, cedido pelos estorilistas até ao final da época, mas nunca conseguiu impor-se, tendo realizado apenas três jogos incompletos pelos minhotos.



O Sporting de Braga informa que o acordo com o Estoril Praia para a rescisão do contrato de empréstimo do jogador tem efeito imediato.



Entretanto, também a SAD do emblema da Linha de Cascais anunciou o regresso do 'criativo' argelino, que na temporada passada se destacou aos serviço dos 'canarinhos', com 41 jogos e sete golos. No início desta época, ainda participou em três partidas, antes de rumar ao Minho.