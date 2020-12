Braga "respira saúde" e quer `final four` da Taça da Liga, avisa Carlos Carvalhal

Depois da goleada sobre o Olímpico do Montijo, do Campeonato de Portugal, por 7-0, na segunda-feira, a contar para a Taça de Portugal, o Sporting de Braga vai defrontar para a Taça da Liga, na quinta-feira, o Estoril Praia, que eliminou o Boavista na mesma competição (2-1).



Para Carlos Carvalhal, "foi bom" os estorilistas terem vencido uma equipa da I Liga para que o Sporting de Braga saiba que tem que estar no máximo para atingir a ‘final four' da Taça da Liga.



"A equipa está mais do que preparada para o jogo, [temos] um respeito muito grande pelo Estoril e, reforçando esse respeito, foi bom ter vencido o Boavista", disse o treinador à televisão do clube, observando que "é necessário estar a ‘top' para conseguir ultrapassar este adversário".



O técnico destacou o "momento muitíssimo bom" que o Sporting de Braga atravessa, com "bons jogos e bons resultados" e, apesar de esperar um "jogo difícil" diante dos ‘canarinhos', frisou que a "equipa respira saúde, está muito determinada e focada, com uma vontade muito grande de estar na ‘final four'".



O treinador lembrou a "forma muito séria" como os bracarenses têm abordado as partidas, o que espera ver repetido na quinta-feira, diante de "uma equipa de muito mais valia”, na qual encontra “características de I Liga".



Carlos Carvalhal realçou ainda a competitividade que existe no plantel "desde o início".



"Fomos incutindo algumas ideias em relação à competitividade e a equipa tem dado uma resposta absolutamente fantástica, os jogadores têm sido inexcedíveis na forma como abordam as competições - competir para ganhar", disse.



Matheus venceu o prémio de melhor guarda-redes da I Liga em novembro e Carlos Carvalhal deixou elogios ao guardião, "um dos melhores" do campeonato e que "está a fazer uma época extraordinária".



"Está de parabéns o Matheus, por ser o último bastião, mas também a organização defensiva toda da equipa, que faz com que não sofra golos, e aí englobo os guarda-redes que lutam com ele, o Rogério e o Tiago Sá, que esteve exemplar nos dois últimos jogos", disse.



O treinador notou que, simultaneamente ao bom desempenho defensivo, o Sporting de Braga é uma "das equipas mais concretizadoras".



"Li que é o melhor registo desde há 76 anos, o que é extraordinário. Mas também tivemos jogos com uma eficácia muito reduzida, recordo o jogo com o Santa Clara, por exemplo, em que tivemos imensas oportunidades e não as concretizamos", disse.



O técnico não pode contar com David Carmo, castigado, nem com os lesionados Moura, Rui Fonte e Gaitán.



Sporting de Braga, quarto classificado da I Liga, e Estoril Praia, líder da II Liga, defrontam-se a partir das 20h15 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, em jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.