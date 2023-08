Este encontro surge cinco dias depois de os bracarenses disputarem a segunda mão do play-off da Liga dos Campeões, frente aos gregos do Panathinaikos, sendo que o jogo da terceira jornada do Braga, frente ao Moreirense, foi adiado.



O campeão Benfica joga no dia anterior, em casa, com o Vitória de Guimarães, enquanto o FC Porto recebe no domingo o Arouca.



A quarta jornada abre na sexta-feira, 1 de setembro, com a receção do Vizela ao Gil Vicente, e fecha com o Sporting de Braga-Sporting.