Braga vence Benfica na Taça de Portugal feminina e coloca-se em vantagem

Lusa Comentários 24 Mar, 2019, 18:11 | Futebol Nacional

Darlene inaugurou o marcador para o Benfica (25), num remate de fora da área, mas o Sporting de Braga conseguiu a 'cambalhota' no marcador com golos de Jana (38) e Ágata Filipa (68).



Com este resultado, o Sporting de Braga, líder do campeonato nacional, coloca-se em vantagem na eliminatória, ao vencer na casa do Benfica, e impôs às 'águias' a primeira derrota da época.



Os primeiros minutos da partida foram inteiramente dominados pelo Benfica, que no primeiro quarto de hora teve oportunidade de inaugurar o marcador em três ocasiões, com Darlene, Evy Pereira e Sílvia Rebelo a revelarem falta de eficácia no momento decisivo.



Totalmente remetido ao seu meio-campo na primeira metade da primeira parte, o Sporting de Braga espreitou o ataque pela primeira vez aos 23 minutos, com Francisca a rematar para fora uma bola mal aliviada pela defesa do Benfica.



Aos 25, Darlene inaugurou o marcador para as 'águias'. A brasileira aproveitou uma bola que sobrou para a entrada da área após um canto e, de primeira, rematou para o fundo da baliza de Rute Costa.



Numa das poucas vezes em que se aproximou da baliza 'encarnada', aos 38 minutos, o Sporting de Braga chegou ao empate. Na sequência de um canto, Dani Neuhaus falhou a interceção e Jana, defesa das minhotas, encostou de cabeça para o 1-1.



Já em tempo de compensação, Darlene esteve perto de recolocar o Benfica em vantagem, mas a guarda-redes Rute Costa não se deixou enganar, depois de mais um bom trabalho individual da brasileira.



O intervalo fez bem às jogadoras do Sporting de Braga, que entraram na segunda parte mais pressionantes sobre a bola e a tirar ao Benfica o espaço que teve para construir no primeiro tempo. Ainda assim, a primeira ocasião da segunda metade voltou a pertencer às 'águias', aos 57, com Geyse a rematar contra Jana, depois de assistência de Darlene.



O momento do jogo estava guardado para o minuto 68, com Ágata Filipa a fazer a reviravolta no marcador na marcação de um canto direto. A bracarense surpreendeu toda a gente, colocou a bola no segundo poste e fez o 2-1 para o Sporting de Braga, com um golo olímpico.



Aos 79, Laura Luís, acabada de entrar, podia ter acabado com o jogo. Dani Neuhaus, com um passe desastrado, colocou a bola nos pés da jogadora bracarense, mas a avançada deslumbrou-se e rematou fraco e à figura da guardiã brasileira.



Até final, o Benfica instalou-se no meio-campo do Braga, esteve perto do empate por Maiara, num cabeceamento que passou a rasar o poste, mas as 'arsenalistas' aguentaram a pressão 'encarnada' e seguraram a vitória em casa do rival.



Com este triunfo por 2-1, o Sporting de Braga está em vantagem na eliminatória, que se vai decidir em 20 de abril, no jogo da segunda mão, em Braga.







Jogo no Estádio da Tapadinha, em Lisboa.



Benfica -- Sporting de Braga, 1-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadoras:



1-0, Darlene, 25 minutos.



1-1, Jana, 38.



1-2, Ágata Filipa, 68.







Equipas:



- Benfica: Dani Neuhaus, Daiane, Silvia Rebelo, Darlene, Patrícia Llanos (Andreia Faria, 71), Geyse, Ana Vitória, Tayla, Pauleta (Maiara, 81), Evy Pereira (Rilany, 71) e Yasmin.



(Suplentes: Carolina Vilão, Raquel Infante, Andreia Faria, Rilany, Diva Meira, Carlota Cristo e Maiara).



Treinador: João Marques.



- Sporting de Braga: Rute Costa, Jana, Vanessa, Uchendu, Francisca (Regina, 86), Keane, Ágata Filipa, Diana Gomes, Staub (Babi, 66), Murnan e Machia (Laura Luís, 78).



(Suplentes: Bertsch, Bai, Laura Luís, Daniuska, Regina, Inês Maia e Sara Brasil).



Treinador: Miguel Santos.







Árbitro: Sophia Rosa (AF Setúbal).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Diana Gomes (43), Rilany (90+2) e Regina (90+3).



Assistência: cerca de 2.500 espetadores.