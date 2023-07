Braga vence Cardiff em jogo marcado pela estreia do reforço Rodrigo Zalazar

O Sporting de Braga venceu hoje os galeses do Cardiff City, por 1-0, com um golo de Simon Banza, somando o terceiro triunfo na pré-época futebolística, numa partida de preparação que marcou a estreia do reforço Rodrigo Zalazar.

O golo do avançado francês, que fez o ‘gosto ao pé’ nos três jogos da pré-época, foi marcado aos 40 minutos, na execução de um penálti a castigar uma falta cometida sobre ele próprio.



De destacar a estreia de Rodrigo Zalazar, que foi lançado por Artur Jorge no último quarto de hora, e que deu nas vistas já em período de descontos, ao arrancar um potente remate de fora da área que fez a bola rasar o poste direito da baliza do Cardiff, equipa que disputa o Championship, o segundo escalão inglês.



O médio uruguaio, contratado ao Schalke, da Alemanha, chegou mais tarde aos trabalhos de pré-época, mas pode vir a ser opção para Artur Jorge na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e para o arranque do campeonato.



Quem ficou de fora foi outra das recentes aquisições da equipa minhota, o experiente central português José Fonte, que só esta semana se integrou nos treinos da equipa, além dos internacionais sub-21 espanhóis Victor Gómez e Abel Ruiz, que participaram pelo seu país no Europeu da categoria, e que só são esperados no estágio dos bracarenses no sábado.