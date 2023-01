Braga visita Santa Clara a pensar na vitória

Após ter imposto o primeiro desaire da época ao Benfica, com um retumbante triunfo (3-0) na ronda anterior, a formação minhota, que soma 31 pontos, tenta agora ultrapassar o "vice" FC Porto (32), que entra em campo no sábado, perante o surpreendente Casa Pia.Caso alcancem a quinta vitória nos últimos seis encontros no campeonato, os "arsenalistas" não só colocam pressão nos "dragões" como ainda reduzem a distância para o Benfica, primeiro colocado, com 37 pontos, que na sexta-feira recebe o Portimonense na ressaca da derrota na "pedreira".Na visita aos Açores, a partir das 19h15 locais (20h15 em Lisboa), o Sporting de Braga vai ter pela frente um Santa Clara que segue na 15.ª posição, com 13 pontos, e que na jornada anterior viu chegar ao fim uma série de quatro partidas sem perder, ao ser derrotado no terreno do Gil Vicente (1-0).Já o Sporting, quarto classificado, com 28 pontos, apenas joga no domingo, em casa do aflito Marítimo.A 15.ª jornada arranca hoje a termina no domingo, com o duelo entre Boavista e Gil Vicente.