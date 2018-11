Brahimi clinicamente apto e Marega de regresso aos treinos do FC Porto

Lusa Comentários 20 Nov, 2018, 15:40 | Futebol Nacional

De acordo com a página oficial dos campeões nacionais, Yacine Brahimi, que tinha realizado na segunda-feira treino integrado condicionado, está de regresso aos relvados e o guarda-redes Mouhamed Mbaye da equipa B treinou novamente com o plantel principal, às ordens do técnico Sérgio Conceição.



De fora continuam Danilo Pereira (Portugal), Diogo Costa, Bruno Costa e Diogo Leite (sub-21 de Portugal) e Chancel Mbemba (República Democrática do Congo), todos ao serviço das respetivas seleções.



No boletim clínico dos ‘dragões' continua a constar o nome do camaronês Vincent Aboubakar, ainda em tratamento, enquanto o guarda-redes brasileiro Fabiano Freitas ainda efetua "treino integrado condicionado".



O FC Porto volta a treinar na quarta-feira, de novo no Olival, à porta fechada, a partir das 10:30, no âmbito da preparação para a receção ao Belenenses, em 24 de novembro, às 20:45, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.