Brendon Lucas assina por duas épocas pelo Leixões

Com 30 jogos cumpridos e um golo apontado pela equipa serrana em 2019/20, o jogador que concluiu a sua formação no Palmeiras, do Brasil, surge como o sétimo reforço do plantel às ordens de Tiago Fernandes, tendo começado a treinar hoje com os novos colegas.



Brendon Lucas tem 25 anos, 1,88 metros de altura e 82 quilogramas de peso e em Portugal representou também a Académica, por empréstimo do clube algarvio.



O Leixões recebe na primeira jornada da II Liga, que decorrerá no fim de semana de 12 e 13 de setembro, o Casa Pia.