Brittany Raphino reforça futebol feminino do Sporting

"A ponta de lança assinou até 2026 e chega às 'leoas' depois de ter marcado 31 golos em 2023 pelos Brown Bears, a equipa de futebol universitário da Universidade de Brown, que faz parte da Ivy League dos Estados Unidos da América", indicou o clube.

A jogadora, que já marcou presença na Academia de Alcochete, disse ter a certeza de estar no lugar certo para evoluir e ajudar a equipa leonina a conquistar títulos.

"Sei que foi o sítio onde o (Cristiano) Ronaldo cresceu e esse lado formativo do clube é uma das grandes razões por estar tão feliz por estar aqui", disse a jogadora, de 23 anos, citada pelo clube.

Raphino integrou por duas vezes o melhor "onze" da liga universitária e foi considerada três vezes - única jogadora com este registo - a atacante do Ano da Ivy League, a conferência disputada pela sua equipa.

O Sporting segue na segunda posição do campeonato feminino, a um ponto, e com mais um jogo disputado, do líder e campeão Benfica, e está ainda nos quartos de final da Taça de Portugal e nas meias-finais da Taça da Liga.