Brunão reforça defesa do Arouca para os próximos três anos

“O defesa central brasileiro Brunão é reforço do Arouca proveniente do Vila Nova, [da Série C do Brasil]. Aos 23 anos, o defesa central tem já uma vasta experiência no futebol brasileiro, contando no seu palmarés com a conquista do ‘Brasileirão’ Série C. Bem-Vindo Brunão”, informou o clube, nas redes sociais.



O contrato do central brasileiro integra uma cláusula de rescisão fixada nos três milhões de euros, tal como o do guarda-redes Fernando Castro, apresentado como reforço no sábado.



A Federação Portuguesa de Futebol indicou Vizela e Arouca, os dois clubes com mais pontos no Campeonato de Portugal, para a subida à II Liga, na sequência da conclusão antecipada da competição, em 08 de abril, devido à pandemia da covid-19.



Nessa altura, após 25 jornadas, o Vizela liderava a Série A, com 60 pontos, e o Arouca era o primeiro da Série B, com 58.