Bruno Carvalho espera um plantel para conquistar o penta

Mário Aleixo - RTP 10 Jul, 2017, 12:22 | Futebol Nacional

O conhecido benfiquista está confiante na forma como o “dossier” futebol está a ser tratado pelos atuais dirigentes do clube e a propósito frisou: “Confio que o clube terá um grande plantel capaz de lutar pelo penta”.



Ao jornalista Eduardo Gonçalves o ex-candidato à presidência concretizou a sua ideia ao acrescentar: “Os melhores reforços são não deixar sair os jogadores que já cá estão… mas a política de contratações e descoberta de talentos tem sido boa”.





Bruno Carvalho comentava o discurso informal do presidente Luís Filipe Vieira num almoço com as Casas do Benfica que decorreu no estádio da Luz, no último domingo.O candidato derrotado abordou o “caso dos emails” trazido a público pelo funcionário do FC Porto, Francisco Marques, e disse confiar nas palavras do presidente que alertou os benfiquistas para se preocuparem sempre com o Benfica e deixarem os outros falar”.Bruno Carvalho rematou as suas ideias ao manifestar o desejo de que se “impunha uma palavra de algum esclarecimento aos benfiquistas porque é preciso manter intacta a honra do clube”.