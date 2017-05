Bruno Carvalho: Os benfiquistas querem mais

Mário Aleixo - RTP 16 Mai, 2017, 12:22 | Futebol Nacional

Na hora da vitória o conhecido benfiquista expressou a ideia de que “a principal tarefa é manter o caminho, porque o Benfica beneficia de uma conjuntura favorável em que por um lado está o indesmentível fim de ciclo no FC Porto e um Sporting que não tem ciclo nenhum e vive numa permanente confusão e baralhada queimando etapas sem ter paciência”.



Por outro lado, como revelou ao jornalista da Antena 1 Pedro Luiz Cid, “o Benfica tem o seu caminho, uma equipa estruturada e a famosa estrutura que existe e funciona bem”.





Sobre o futebol do clube Bruno Carvalho sustentou a ideia de que “o Benfica tem sabido vender e colmatar as saídas devendo apenas evitar as vendas em janeiro”.O antigo candidato à liderança dos encarnados mostrou satisfação pela forma como as épocas tem sido planeadas e deu o exemplo da renovação calculada do plantel com a saída de Gaitán e a entrada de Cervi”.Dito isto este benfiquista reconheceu que “as coisas estão alinhadas para o Benfica ganhar mais alguns campeonatos seguidos e, para já, parte como principal favorito para a próxima época. Não há razões para parar os benfiquistas querem mais”.Um dos trunfos para que a época tenha corrido bem ao clube é a contenção verbal de quem dirige deixando os rivais a falarem sozinhos.Bruno Carvalho constatou no decorrer da época que houve muita poluição sonora e os valores do Benfica não se compadecem com essa algazarra e má educação permanente que é posta em prática para iludir as massas associativas”.A última palavra do antigo candidato a presidente foi para Rui Vitória ao constatar que “agrada à massa associativa pela sua simplicidade e forma de comunicar” e deixou um reparo no sentido de “tentar melhorar em alguns momentos o futebol da equipa que surgiu com grande esplendor frente ao V. Guimarães no último sábado”.