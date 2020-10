Bruno César regressa para jogar no Penafiel

"Temos de pensar um passo de cada de vez, jogo a jogo, garantir primeiro a permanência e, depois, porque a equipa tem qualidade e há muitos jogadores de qualidade, fazendo uma grande época, podemos pensar na subida", disse Bruno César, em declarações à Lusa.



O experiente jogador, de 31 anos, tem noção de que há clubes mais apetrechados do que o Penafiel, mas lembrou que ninguém sobe por decreto.



"Há clubes com mais estruturas financeiras e plantéis construídos mesmo para subir, mas vamos fazer o nosso trabalho, focados no que tem de ser, um jogo de cada vez. Isso faz o grupo forte e, aos poucos, passo a passo, podemos lá chegar", sublinhou.



Bruno César, que em Portugal já representou Benfica e Sporting, nomeadamente, tem consciência e aceita a responsabilidade acrescida na equipa, sublinhando o objetivo de "voltar a jogar a alto nível e ajudar" o Penafiel, porque "fazendo uma boa época, os objetivos acabam por ser alcançados".



O futebolista brasileiro está emprestado pelos brasileiros do Vasco da Gama, com quem tem contrato até 2022, e sente-se realizado por voltar a fazer o que mais gosta, no país onde efetivamente queria jogar.



"O meu principal objetivo era regressar a Portugal, um país que me agrada e onde morei quase sete anos, a pandemia também contou, mas a razão principal foi familiar. Não coloquei a obrigação de ser a I Liga e o Penafiel abriu-me as portas", explicou.



O treinador Pedro Ribeiro, que já conhecia, ajudou a decidir o destino.



"Já conhecia o Pedro (Ribeiro), quando era adjunto do Vítor Pereira na Arábia Saudita (no Al-Ahli Jeddah), ele gostou de trabalhar comigo, sabia que queria voltar e coincidiu tudo. A I Liga é diferente, claro, mas na II também tem clubes e jogadores bons e este também pode ser um passo para voltar aos melhores palcos. Acredito que iremos fazer uma grande época", concluiu.