Bruno Costa Carvalho pede a demissão de Luís Filipe Vieira

Mário Aleixo 07 Mar, 2018, 12:31 Futebol Nacional

Recorde-se que Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD encarnada, foi ontem detido por suspeita de corrupção, tendo passado a última noite nas instalações da Polícia Judiciária.



Bruno Costa Carvalho confessou que “não esperava que tivéssemos (Benfica) chegado a este ponto e já ninguém confia nesta direção. O que é preciso mais para termos uma reação da direção?”



Em declarações ao jornalista Pedro Luiz Cid, o conhecido benfiquista sem querer adiantar-se em considerações sempre avançou nas suas exigências e comparações ao afirmar: “Vale e Azevedo era acusado de prejudicar o Benfica mas não corrompia ninguém. Luís Filipe Vieira tem de sair de cena”.





Ao mesmo tempo que recordou que Fernando Tavares, Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves já são arguidos lançou o comentário e a pergunta: “Tentamos (benfiquistas) assobiar para o lado… o mais importante é o nosso bom nome… como é possível trazer o Benfica para este atoleiro?”Interrogado sobre se, neste quadro, estaria disponível para avançar com uma candidatura à liderança do clube afirmou: “O Benfica é muito grande. Há muita gente que pode liderar o Benfica. Nunca deixaria o Benfica no vazio. O mais importante é devolver a dignidade ao nome do clube. Não lhe (a Luís Filipe Vieira) perdoo”.Sobre a forma como toda esta situação poderá afetar a equipa principal de futebol deixou palavras de esperança: “O Rui Vitória tem conseguido unir o grupo e confio que ele consiga blindar o balneário. O Benfica tem um histórico de ganhar na diversidade. Temos que ser penta campeões”.