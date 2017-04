Bruno de Carvalho alimenta guerra das cartilhas

Mário Aleixo - RTP 11 Abr, 2017, 11:10 | Futebol Nacional

Entre uma guerra de palavras alimentada por pessoas ligadas aos dois clubes surgiu agora o presidente do clube leonino, ao seu estilo, a revelar a sua "cartilha".



Eis o teor integral da comunicação que o presidente dos “leões” fez através do Facebook:



Como trabalho e não posso ficar o dia todo à janela ou a usufruir de almoços de "planeamento" só pude ler hoje de manhã a notícia do Correio da Manhã, replicada pelos seus "seguidores", intitulada "A cartilha de Bruno".



Querem confundir um clube que envia informação pertinente aos órgãos sociais e comentadores com terrorismo comunicacional concertado.



É a tal forma de enganar o Zé Povinho confundindo a beira da estrada com a estrada da beira.



Mas eu tenho uma cartilha e passo a revelar a mesma:



"ALTO AI E PÁRA O BAILE!



1. Que nenhum Sportinguista tenha um comportamento de verme ou terrorista em nenhuma circunstância;



2. Que a estupidez fosse irradiada do mundo;



3. Que as pessoas deixassem de contribuir, comprando ou vendo, para meios de comunicação social sem credibilidade;



4. Que nunca seja invadido pelo vírus da hipocrisia;



5. Que os comentadores dos outros Clubes deixassem de falar sobre o Sporting CP pois se não tiveram a sorte e o bom gosto de ser deste Clube não têm nem conhecimento nem moral para falar sobre o mesmo;



6. Que uns continuem a mandar areia para os olhos do mundo que o Sporting CP continuará a somar vitórias nas propostas de alteração profunda do futebol como o vídeo-arbitro e os fundos. Estas alteracões vão trazer cada vez mais verdade desportiva, transparência, credibilidade e dignificação do futebol;



7. Que ninguém se ache acima da Lei pois todos acabam por cair um dia;



8. Que os Sportinguistas se informem pelos meios e plataformas do Clube;



9. Que quem me quer colocar uma mordaça saiba que conheço as Leis pelas quais tenho de responder e sei bem o que significa liberdade e democracia;



10. Que cada vez que conheço mais o futebol, mais agradeço a Deus ser do Sporting CP!



A comunicação terrorista tem sempre objectivos de denegrir, atacar, criar notícias falsas para esconder as verdadeiras, levantar poeira para esconder o seu lixo. Mas neste caso houve uma janela que se fechou e agora os comentadores terroristas já não se livram de ser apelidados do que são, marionetas de uma casa que como diz a canção "era uma casa muito engraçada não tinha tecto não tinha nada....". Às vezes achamos que somos tão espertos que nos esquecemos que mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo!"