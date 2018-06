Bruno de Carvalho ameaça Rui Patrício e Podence com processo crime

RTP Comentários 09 Jun, 2018, 21:25 / atualizado em 09 Jun, 2018, 21:41 | Futebol Nacional

"As rescisões já apresentadas, representam um crime gravíssimo de difamação e calúnia que não vai ser deixada em claro, pelo que, para além das questões desportivas e de indemnização ao Clube, ainda estarão a braços um processo crime pelas acusações inacreditáveis que fizeram e que terão de provar em sede de processo cível", garante Bruno de Carvalho.











O presidente do Sporting desafia ainda os “putativos candidatos a tomar o poder” a apresentarem listas para as eleições. “Quem foram os únicos, até agora, a apresentar listas cumprindo todos os preceitos legais e regulamentares? Nós. Espero que até dia 22 surjam muitas mais, visto haver tantos putativos candidatos a tomar o poder”, diz Bruno de Carvalho.



Numa publicação em que diz estar a falar em nome pessoal e de mais ninguém, Bruno de Carvalho nomeia os putativos candidatos: “Álvaro Sobrinho para dono da SAD com Ricciardi, Varandas, Figo, Pedro Baltasar, Poiares Maduro, Dionísio Castro, Rogério Alves, Pedro Madeira Rodrigues... E mais vão surgir. Não têm de ter medo. É decidir se quiserem eleições agora”.



Dizendo estar farto de “chantagens de alguns advogados e agentes”, garante que enquanto for presidente, o Sporting “não vai negociar nenhuma renovação ou venda - a não ser as já previstas - até 15 de Junho. Por isso, se querem chantagear com rescisões, rescindam já, pois nunca vos será dada razão e eu não cederei a chantagens”, reforça.





A assembleia-geral destitutiva do conselho diretivo volta a ser tema de Bruno de Carvalho. Desafia os associados a apresentarem um pedido nesse sentido, que “se cumprir a lei e os preceitos todos regulamentares, será realizada num espaço temporal de cerca de 8 a 10 dias - está nas mãos dos Sportinguistas. Mas acabem com as ameaças. Entreguem e marcamos, ponto final! Transformamos o ponto de discussão da AG de dia 17 nesse pedido de destituição, com todas as condições de segurança e de fidedignidade dos resultados”.