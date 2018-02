Bruno de Carvalho aposta tudo na alteração de estatutos

Mário Aleixo - RTP 16 Fev, 2018, 12:29 / atualizado em 16 Fev, 2018, 12:29 | Futebol Nacional

Na última quinta-feira, após o jogo do Sporting com o Astana, a contar para a Liga Europa, no Cazaquistão, o líder leonino foi claro ao afirmar: “…sinto que possivelmente foi o último jogo que fiz como presidente do Sporting”.



Bruno de Carvalho coloca “a carne toda no assador” parafraseando o treinador Quinito colocando a pressão do lado dos sócios.



A assembleia geral decorrerá no Pavilhão João Rocha e Multidesportivo. Só serão admitidos a participar na votação os sócios com a quota de janeiro de 2018 paga, desde que acompanhados de documento de identificação civil. O voto será secreto com três boletins depositados em urna.



Na véspera da realização da reunião magna do clube o ambiente é de expetativa.

Abrantes Mendes e a encenação de Bruno de Carvalho



António Abrantes Mendes, antigo presidente da assembleia geral do clube e uma das figuras mais carismáticas dos “leões”, esta sexta-feira, em declarações ao jornalista da Antena 1 Pedro Luiz Cid, disse não acreditar na saída de Bruno de Carvalho e que a ameaça do atual líder é uma estratégia no sentido de jogar tudo ou nada no resultado da assembleia.





Dias Ferreira ao lado de Bruno de Carvalho

Abrantes Mendes a assegurar que marcará presença na assembleia deste sábado.Dias Ferreira, antigo diretor leonino, não vê razão para ter sido convocada a reunião magna deste sábado e, em declarações à Antena 1, confesou que não acredita na saída de Bruno de Carvalho.