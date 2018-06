Bruno de Carvalho confirma pedido de rescisão de Rui Patrício

RTP Comentários 01 Jun, 2018, 13:22 / atualizado em 01 Jun, 2018, 13:37 | Futebol Nacional

"Chegou a Alvalade o pedido de rescisão do Rui (Patrício)", disse Bruno de Carvalho, em conferência de imprensa, realizada no Estádio José Alvalade, em Lisboa.





O dirigente sustentou que não ataca o jogador, mas que este "está a ser manipulado", e acusou Jorge Mendes e a Gestifute de querer uma comissão de sete milhões, num possível contrato de 18 milhões.







“O Jorge Mendes quis aproveitar uma situação que é um crime”, acusou o presidente do Sporting, referindo-se às agressões em Alcochete.







“Tenho pena que o Rui não tenha falado com a sua entidade patronal para perceber aquilo que se está a passar, não tenha falado connosco para perceber que ele está a ser manipulado por coisa que nada têm a ver com ele”, diz Bruno de Carvalho.



"Informar o mercado que recebeu, na manhã de hoje, por fax e email, documento subscrito pelo jogador Rui Pedro dos Santos Patrício, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa", diz a nota à CMVM, acrescentando que os efeitos e consequências estão a ser objeto de análise da SAD `leonina`.





Na conferência de imprensa ao início da tarde, em Alvalade, o presidente do Sporting fez duras críticas ao empresário do Rui Patrício. Disse Bruno de Carvalho que Jorge Mendes devia de "uma vez por todas assumir o seu papel preponderante no Benfica".







Afirmou ainda que já era intenção do clube deixar sair tanto Rui Patrício como William. "Nós pessoalmente achávamos que já lhes deveria ter sido dada essa oportunidade desde a época passada".

Entretanto, o clube comunicou também à CMVM a resolução do contrato por parte do guarda-redes internacional português.(em atualização)