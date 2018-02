Bruno de Carvalho desabafa após a derrota com o FC Porto

Mário Aleixo - RTP 08 Fev, 2018, 08:35 / atualizado em 08 Fev, 2018, 08:35 | Futebol Nacional

AMO-TE SPORTING CP MAS NÃO MEREÇO ISTO

Triste mas não derrotado... a segunda parte do jogo será em Abril (com uma arbitragem bem melhor de preferência).

Mas com a alma desfeita.

Dentro de 45m farei 46 anos sozinho, na auto-estrada, triste pelo resultado e longe da minha família.

Isto é demais...

Como se pode chamar chantagem a alguém que vive do seu trabalho na SAD, tem 3 filhas e vai nascer a 4 em Março e põe a sua vida nas mãos dos sportinguistas;

Como se pode dizer que alguém que deu e dá 24h da sua vida e devolveu o Sporting CP aos Sportinguistas agora os quer perseguir?

Mas se faço uma lista dando a cara e podendo explicar um por um a minha opinião porque fiz mal? Porque afinal todos têm o direito de ter opiniões, liberdades e eu não posso fazer uma lista com quem me anda de forma vil e sem razão a difamar e caluniar faz anos e dia após dia?

Quem fez as contas consolidadas para todos saberem tudo? Esta Direcção - Transparência

Quem faz todos os mercados a lista detalhada dos negócios com os pormenores todos? Esta Direcção - Transparência e Seriedade

Quem dá a cara, e o peito e a alma por este Clube? Esta Direcção - Amor

Quem vai fazer uma auditoria independente à sua própria gestão? Esta Direcção - Confiança

Quem a meio de cada mandato faz uma AG para ouvir o que os sócios acham do trabalho feito e se querem continuar? Esta Direcção - Orgulho e Desapego

Quem teve o único mandato de toda a nossa história de Clube e SAD? Esta Direcção e Administração - Competência, Empenho, Know-How

Depois ouço Déspota, Ditador, Chantagista, Queres ficar para sempre no Clube, Queres a Lei da Rolha, o que fazes é anti-constitucional, Coreano, Labrego...

Então entrego nas mãos dos sócios o futuro da minha vida e sou essas coisas? Alguém que vive do seu trabalho na SAD, tem 3 filhas e vai nascer a 4 em Março e põe a sua vida nas mãos dos sportinguistas é ditador ou anti-democrata ou chantagista?

Triste, sozinho, cada vez mais infeliz sem perceber o que se passou para eu sentir dentro de mim tanta ingratidão que me faz querer ir embora? Como me fizeram isto? Como se condena e difama as pessoas que dão provas de Amor, Competência, Dedicação, Atitude e Empenho sem sequer as ouvir?

De rastos ao ouvir: se na AG de dia 3 nada disto era "importante" porque é agora? Porque sentimo-nos ofendidos, ameaçados, atraiçoados, desrespeitados. Estavam cansados? Também nós (e sobretudo eu que estive a fazer de porteiro). Tinham fome? Também nós. Têm filhos e família? Também nós. Mas estávamos ali por vocês. E mandaram-nos calar... Não é assim. Não é justo criar aquela confusão por algo tão simples e normal... Não é justo... Foi mau demais e nós também somos humanos. Não queremos aclamações, para isso vivíamos à sombra dos quase 90%...

Só queremos voltar a sentir a felicidade de vos servir 24h por dia...

Estou triste.... muito triste e sei que não merecia... Mas é isto a vida!

Já só faltam 20m... Ninguém merece isto...

- - AG - Estatutos e Regulamento Disciplinar - -

Vou responder a todos de uma vez só:

1. O FACEBOOK não me desgasta nada - até aprendo algumas coisas pois, ao contrário do que dizem, gosto de boas críticas e muito já se melhorou com elas durante estes 5 anos;

2. O meu problema com as redes sociais é chegarem aos meus pais, mulher e filhas, logo o desgaste é colateral e não porque as uso;

3. Usar o FACEBOOK faz parte da minha estratégia de gestão, pelo menos até dia 17;

4. O que se está a passar é uma tentativa de assalto ao poder pelos grupos e grupinhos que todos conhecemos do Clube, e eu tenho de sentir a Gratidão e Reconhecimento que não senti, como por exemplo, esta questão dos Estatutos e Regulamento Disciplinar;

5. Medidas mais importantes dos estatutos: extinguir de vez o CL; os Stromp/Cinquentenários/Leões terem de ter um protocolo com o Clube; deixar de poder ter um desvio de deficit de 10% e passarmos para desvio 0 - cada euro a mais será a AG a autorizar ou não; ser Lista Única às eleições e sem método de Hondt para garantir competência, rigor, profissionalismo e responsabilização. O CFD eleito por método de Hondt (e lembrem-se que actualmente são todos da minha lista, pois com o Método de Hondt o meu adversário meteu 0) faz-nos a nós sócios ficar adormecidos, porque pensamos que ter várias sensibilidades resolve tudo... Vejam, até chegar esta Direcção o que resolveu? 0.

6. Regulamento Disciplinar - não existe nenhum no Clube. Agora é que podíamos fazer tudo o que quiséssemos e nós queremos balizar as regras.

Para impor a Lei da Rolha, ou seja lá o que for de mau, fazia agora e não com novos Estatutos e Regulamentos.

Queremos um Clube moderno e preparado para o futuro de grandeza que tanto ambicionamos!

PORQUÊ A AG? PORQUE EXIGIMOS CONFIANCA, GRATIDÃO E RECONHECIMENTO

Desculpem o desabafo mas existem momentos na vida que chega e isso não tem timings desportivos ou políticos... Somos genuínos e não podemos perder isso por nada.

Tem sido um orgulho e honra vos liderar e uma parte de mim vai morrer se o deixar de fazer. Mas tenho de ser sério e honesto comigo e com vocês!

Serei sempre do Sporting, o Clube de Portugal para além da própria morte!



Bruno de Carvalho festeja esta quinta-feira o seu 46º aniversário.