Bruno de Carvalho garante no Facebook que suspende jogadores que subscreveram críticas

06 Abr, 2018





O texto esteve disponível ao público durante poucos instantes e que, entretanto, passou a ter carácter privado nesta rede social e no qual o líder leonino disse que os jogadores são "meninos amuados que não respeitam nada nem ninguém".



Bruno de Carvalho garantiu assim que os jogadores que colocaram o comunicado no Instagram "terão de enfrentar a disciplina do clube."





O tom crítico surgiu logo após no terreno do Atlético de Madrid, com derrota por 2-0. Bruno de Carvalho teceu alguns comentários no Facebook a criticar a prestação de alguns jogadores 'leoninos'.





Já esta tarde, o plantel reagiu depois de terem surgido informações a dar conta de um treino "boicotado" pelos jogadores para exigir falar com o dirigente máximo do clube. A informação foi desmentida pelo clube de Alvalade, mas os jogadores fizeram chegar ao público um texto no Instagram a demontrar a insatisfação do plantel pelos termos e oportunidade das palavras de Bruno de Carvalho.





"Espelhamos neste texto o nosso desagrado, por virem a público as declarações do nosso presidente, após o jogo de ontem (quarta-feira), no qual obtivemos um resultado que não queríamos (derrota por 2-0). A ausência de apoio, neste momento, daquele que deveria ser o nosso líder. Apontar o dedo para culpabilizar o desempenho dos atletas publicamente, quando a união de um grupo se rege pelo esforço conjunto, seja qual for a situação que estejamos a passar, todos os assuntos resolvem-se dentro do grupo", lê-se na mensagem divulgada nas redes sociais oficiais de vários jogadores 'leoninos'.





Até ao momento, já subscreveram o comunicado Rui Patrício, William Carvalho, Fábio Coentrão, Bruno Fernandes, Battaglia, Piccini, Palhinha, Coates, Acuña, Gelson, Podence, Bruno César, Wendell, Montero, Bryan Ruiz, Rúben Ribeiro, Doumbia e Rafael Leão.