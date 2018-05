Bruno de Carvalho não se demite e quer ouvir os sócios

Comentários 18 Mai, 2018, 07:29 / atualizado em 18 Mai, 2018, 09:12 | Futebol Nacional

"O Sporting está a ser, nestes últimos dias, alvo de um ataque interno e externo sem precedentes na sua história. O objetivo é claramente obrigar à nossa demissão. Para que fique claro, desde já, não nos vamos demitir. Sentimos que o novo dever é, a bem do Sporting, ficar", disse Bruno de Carvalho a abrir a leitura do comunicado.









De acordo com o presidente do Sporting, num momento em que se pede responsabilidade e racionalidade a todos os elementos dos órgãos sociais, o que se vê "são pedidos e ameaças de demissões, pressões tremendas para mais demissões e os superiores interesses do Sporting a serem colocados de lado, tudo para tentar dar corpo a um golpe manobrado desde fora, em conluio, como se tem visto publicamente, com alguns dirigentes dos atuais órgãos sociais".





O jornalista da Antena 1, João Gomes Dias, esteve atento à mensagem do líder leonino.









Bruno de Carvalho sublinhou o momento delicado que o clube atravessa a nível desportivo e a nível financeiro: "O Sporting joga no domingo a final da Taça de Portugal e temos um empréstimo obrigacionista para lançar nos próximos dias. Depois estaremos à disposição dos sócios e por isso pedimos o agendamento da uma Assembleia Geral Extraordinária para os ouvir sobre tudo o que se tem passado".













Bruno de Carvalho não sai pelo próprio pé e Jaime Marta Soares, em declarações na RTP 3, admite convocar uma assembleia-geral para destituir o presidente ao mesmo tempo que fez um apelo a Bruno Carvalho para se demitir.Jaime Marta Soares que esta quinta-feira se demitiu de presidente da mesa da assembleia-geral do Sporting juntamente com Álvaro Sobrinho e Eduardo Barroso membros da mesa da assembleia-geral.Jaime Marta Soares fica em funções até nova eleição no Sporting.

Fernando Carvalho Fernando Carvalho, único membro do Conselho Fiscal e Disciplinar que não se demitiu falou numa "clara falta de sintonia em relação ao Conselho Directivo do Sporting", considerando que o órgão a que perence se constituiu como fator de oposição.





Carlos Vieira







Rui Caeiro



Dados da crise



Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve na quarta-feira quatro pessoas na quarta-feira sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol, incluindo o diretor desportivo do futebol, André Geraldes, que foi libertado sob caução e impedido de exercer funções desportivas.





Na terça-feira, um grupo de encapuzados, alegadamente adeptos 'leoninos' invadiram a Academia do Sporting, em Alcochete, agredindo jogadores, técnicos e funcionários. Simultaneamente, o clube viu o seu nome envolvido numa investigação sobre viciação de resultados no futebol e no andebol."Gostaria de acrescentar que o Conselho Fiscal e Disciplinar não tem até à data qualquer processo, indício ou razão para apresentar a sua renúncia ou até sugerir a renúncia do Conselho Diretivo ou de qualquer dos seus membros", disse Fernando Carvalho.Por sua vez, o responsável pela área financeira, Carlos Vieira, considerou que os sócios do Sporting "têm sido bombardeados nos últimos dias com inúmeras especulações sobre a eventual vontade dos jogadores da equipa de futebol profissional rescindirem os seus contratos" e prometeu que o CD irá "averiguar ao pormenor todas as manobras que estão a ser feitas por forma a noticiar tais ameaças e quais os interesses que se movem por trás"."Esperamos conhecer, muito brevemente, os responsáveis pelo ato hediondo de terrorismo que mais uma vez repudiamos e que manchou o nome do Sporting, da SAD e do seu presidente (...). Se este horrível acontecimento for motivo para rescisão por justa causa, o paradigma do mercado futebolístico, tal qual o conhecemos hoje, ficaria posto em causa", referiu Carlos Vieira, temendo que os jogadores, por choque com toda esta situação, "possam estar a ser manobrados e enredados em algo que está a tentar desvirtuar o seu profissionalismo, numa pretensa rixa com o presidente e Comissão Executiva da SAD".Outro dos membros do CD presentes, Rui Caeiro, que tem a tutela das modalidades, defendeu que o Sporting foi campeão de andebol respeitando a verdade desportiva."Em 2016/17 a equipa de andebol do Sporting conquistou um título europeu, a Taça Challenge. Essa mesma equipa foi campeã nacional. Este ano todos puderam assistir à inequívoca superioridade da nossa equipa jogo após jogo. Tanto assim, que o título foi conseguido com três jornadas por disputar", afirmou.A polémica que envolve o Sporting agravou-se nos últimos dias, depois da derrota da equipa de futebol no domingo, no último jogo da I Liga de futebol, frente ao Marítimo, que fez o clube de Alvalade perder o segundo lugar para o Benfica.Antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, em que o Sporting defronta o Desportivo das Aves, a equipa de futebol foi atacada na Academia de Alcochete, na terça-feira, por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.