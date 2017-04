Bruno de Carvalho pede processo disciplinar a Pereira Cristóvão e João Paiva Santos

Lusa 17 Abr, 2017, 14:22 / atualizado em 17 Abr, 2017, 14:24 | Futebol Nacional

"No documento em anexo podemos ver um dito sportinguista, João Paiva dos Santos, a coordenar-se com Pedro Guerra sobre o tal pedido de auditoria que apenas serviu para me atacar e ao Sporting, e que foi sempre uma manobra da mais pura e desavergonhada desonestidade intelectual. Pessoalmente irei pedir ao Conselho Fiscal e Disciplinar do clube a abertura de um processo com vista à expulsão de sócio, assim como reforçar o mesmo pedido sobre o seu assessor, Paulo Pereira Cristóvão", escreveu Bruno de Carvalho, na sua página oficial no Facebook.



Na mesma mensagem, o presidente 'leonino' denuncia a "intromissão do Benfica na vida interna do Sporting", para destabilizar o clube, acrescentando que "está na altura de começar a denunciar, com documentos, para provar como no Benfica tudo se faz e tudo serve para jogos de bastidores, e como (eu já tinha alertado) existem sportinguistas que devem ser expurgados".



"Não podemos admitir mais este tipo de sportinguistas que são capazes de vender a alma ao diabo para ver satisfeitos os seus interesses com total prejuízo do Sporting Clube de Portugal", rematou.



Em fevereiro último, o Sporting recusou reunir com João Paiva dos Santos, dada a presença do antigo vice-presidente do clube Paulo Pereira Cristóvão.



João Paiva dos Santos chegou a anunciar a candidatura à presidência do Sporting para as eleições de março de 2013, tendo abdicado a favor de José Couceiro, que foi derrotado por Bruno de Carvalho.



O empresário e acionista da SAD tem defendido a realização de uma auditoria externa à gestão do atual presidente do Sporting.