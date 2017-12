Bruno de Carvalho promete 2018 com empenho redobrado

Mário Aleixo - RTP 15 Dez, 2017, 08:04 / atualizado em 15 Dez, 2017, 08:04 | Futebol Nacional

"Os atletas pensam o mesmo que eu e o Jorge. Para mim não vai haver passagem de ano, pois não vou descansar - e conhecendo este homem, ele também não. Fomos talhados para dificuldades, por isso juntarmo-nos foi excelente. Havia o tijolo, faltava o cimento. Juntos, dá uma parede de betão. Há uma sintonia muito grande e a nós, nada nos assusta. Tanto eu como o Jorge gostamos de um bom obstáculo, sentimo-nos mais motivados. É contagiante!", frisou Bruno de Carvalho.



A época está a correr de feição, mas nada está ganho e o líder do clube especificou: “Há uma coisa muito boa que o Sporting tem: os pés bem assentes na terra, a sabermos muito bem aquilo que queremos e que ainda não ganhamos nada. Vamos continuar a trilhar este caminho com os nossos adeptos. Até ao fim é jogo”, realçando que o “grupo de trabalho é fantástico” e o “empenho e vontade muito grandes”.

Família reunida à volta do mesmo ideal

Natal não é Natal sem os habituais jantares... de Natal. No Sporting CP ninguém fugiu à regra e o Jantar Corporate juntou à mesa a família leonina. Desde Bas Dost a Katarina Larsson. De Nuno Dias a Rafael Barbosa. Muitas foram as figuras verdes e brancas que se reuniram no Hotel Villa Itália, em Cascais, para celebrarem a época festiva.



Se Cristiano Piccini não escondeu que "a melhor prenda seria sermos campeões", Luís Martins, técnico da equipa B, salientou "o grande clima de união e solidariedade vivido no clube". Jorge Jesus não faltou à convocatória. Hugo Silva, treinador de voleibol também.



A consonância de mensagens foi consubstanciada com o discurso do presidente Bruno de Carvalho, que se mostrou feliz ao ver a "família reunida". "Orgulhamo-nos de ser uma grande família. Os ataques são permanentes e estes momentos servem para nos unirmos ainda mais, afastando aqueles que nos querem mal. Não nos esqueçamos de que eles estão 10 anos à nossa frente, porque enquanto usávamos o fax, eles já utilizavam o ‘e-mail’. Volto a apelar à militância ativa, pois acima de tudo devem estar os superiores interesses do Sporting Clube de Portugal", vincou, terminando com votos de boas festas. "Desejo votos de um santo Natal e que 2018 vos traga tudo o que desejam. Entre esses desejos, que esteja o de sermos campeões em todas as modalidades", rematou.