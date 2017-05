Bruno de Carvalho reafirma confiança em Jesus

Mário Aleixo - RTP 11 Mai, 2017, 12:05 / atualizado em 11 Mai, 2017, 12:17 | Futebol Nacional

O líder do clube leonino veio a público condenar aquilo que classificou de “histerismo coletivo que se instalou um pouco por todo o lado” e aproveitou para reiterar a sua confiança no técnico ao escrever: “O treinador que pretendo é um só, o qual com quem tenho contrato e o qual com quem me identifico com a sua qualidade, força de trabalho, ambição e exigência: Jorge Jesus!”







O presidente leonino na sua dissertação escreveu ainda a propósito do “dossier treinador”: “Não sabia que tinha que desmentir algo que nunca disse: tenho que desmentir que Jorge Jesus quer ir embora? Tenho que desmentir que Jorge Mendes está a preparar o futuro do Jorge Jesus? Tenho que desmentir.... enfim... Jorge Jesus é o meu treinador escolhido e enquanto existir a sintonia e amizade que tem sido a nota dominante destes 2 anos é o treinador que considero ideal para dar continuidade a este projeto. A minha convicção mantem-se intacta, como não altero nem alterarei os objetivos a que me propus”.