Bruno de Carvalho tenta impedir eleições através de providência cautelar

Contactado pela Lusa, o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, confirmou que o clube foi hoje notificado desta ação.



Na segunda-feira, o antigo presidente do clube anunciou a intenção de impugnar as eleições, caso estas se realizem.



A informação foi avançada a agencia Lusa por elementos da candidatura do antigo presidente que acabou por ser rejeitada.



Bruno de Carvalho foi destituído da presidência do clube em 23 de junho. O Sporting tem 10 dias para responder à providência cautelar.