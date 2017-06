Bruno Fernandes deverá assinar esta terça feira

RTP 27 Jun, 2017, 07:53 / atualizado em 27 Jun, 2017, 07:53 | Futebol Nacional

O capitão dos Sub-21 lusos vai custar aos "leões" nove milhões de euros, mais um verba variável inferior a um milhão de euros.



Para consumar o negócio falta apresentar as garantias bancárias necessárias para a conclusão da operação, o que deverá acontecer durante o dia de hoje.



Na segunda feira o jogador esteve reunido na cidade do Porto com o seu agante Miguel Pinho e viajou para Lisboa a fim de realizar os habituais testes médicos.



Está ainda por fixar a cláusula de rescisão que deverá ser de 60 milhões de euros.



A contratação de Bruno fernandes é vista como a forma de encontrar o sucessor do capitão Adrien que continua a ser muito pretendido em Inglaterra.



Depois de ter estado em boa forma no Campeonato Europeu de sub-21, Bruno Fernandes mostrou abertura para jogar pelo Sporting. Acordo que se confirmou na última segunda-feira com o clube de Alvalade a oficializar a chegada do capitão português da seleção de sub-21.



Fica assim confirmada uma das maiores transferências do atual mercado de transferências em Portugal. Bruno Fernandes regressa a Portugal depois de ter feito parte sua formação no Infesta, Boavista e Pasteleira. O jogador foi visto no aeroporto de Lisboa já com um cachecol do Sporting no pescoço.Em 2012 foi ano de mudança para Bruno Fernandes, que se fixou em Itália para representar o Novara, onde jogou por 23 vezes e marcou quatro golos na equipa principal. Na temporada seguinte, o jogador foi transferido para a cidade de Udine, para representar a equipa local.Na Udinese, Bruno Fernandes jogou três temporadas completas em que vestiu a camisola do clube por 95 vezes, marcando 12 golos. Na última época, o jogador de 22 anos mudou-se para Génova, para jogar por empréstimo na Sampdoria (que ficou com uma cláusula de compra obrigatória).O capitão da seleção sub-21 de Portugal representou a Sampdoria por 35 vezes, alcançando a marca dos cinco golos e três assistências.