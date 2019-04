Bruno Fernandes eleito o melhor futebolista do mês de março

Lusa Comentários 18 Abr, 2019, 18:19 | Futebol Nacional

O médio dos 'leões' recebeu 35,42% dos votos, superiorizando-se a Chiquinho, do Moreirense, e Rafa, do Benfica, segundo e terceiro classificados, respetivamente.



Bruno Fernandes, que esteve em destaque ao marcar três golos nos quatro encontros do mês, foi ainda eleito o melhor médio de março, com 24,28%, batendo Chiquinho, do Moreirense, e Danilo, do FC Porto.



Nas restantes posições, Charles, do Marítimo, foi considerado o melhor guarda-redes (17,22%), Ferro, do Benfica, o melhor defesa (11,97) e Soares, do FC Porto, o melhor avançado (10,94%).



O técnico do Benfica, Bruno Lage, foi considerado pelos seus homólogos o melhor treinador do mês de março, com 24,44%, ficando à frente de Ivo Vieira, do Moreirense, e Sérgio Conceição, do FC Porto, que completam o pódio dos mais votados.



Bruno Lage repete a distinção de fevereiro, após conduzir os 'encarnados' a três triunfos e um empate, nas quatro partidas disputadas durante o mês de março.



O prémio do melhor golo, votado pelos adeptos, foi atribuído a Edgar Costa, do Marítimo, pelo livre direto apontado no jogo com o Nacional, da 27.ª jornada.



Na II Liga, Júnior Sena, avançado da Académica, foi eleito o melhor jogador, ficando à frente do companheiro de equipa Jonathan, e de Harramiz, do Mafra.