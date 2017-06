Bruno Fernandes está a caminho de Alvalade

Mário Aleixo - RTP 26 Jun, 2017, 11:46 / atualizado em 26 Jun, 2017, 12:00 | Futebol Nacional

Durante o fim de semana o jogador já tinha confirmado que Sporting e Sampdória tinham chegado a um entendimento.



Agora o acordo entre o médio ofensivo e o clube de Alvalade terá sido alcançado no último domingo faltando apenas acertar alguns detalhes que não parecem impeditivos de travar a assinatura do contrato.



Só falta a realização dos exames médicos e colocar o preto no branco para que Bruno Fernandes possa vestir a camisola do “leão”.



A SAD leonina liderada por Bruno de Carvalho deverá pagar uma verba a rondar os nove milhões de euros pelo jogador de 22 anos.



Bruno Fernandes representou a Sampdória na última época tendo realizado 35 jogos e marcado cinco golos.



Já este mês o futebolista representou a seleção de Portugal no Euro de sub-21, onde foi o capitão da seleção nacional e marcou um golo.