Bruno Jordão no Santa Clara por empréstimo do Wolverhampton

O Wolverhampton, que é treinado pelo português Bruno Lage, avança que o jogador de 23 anos vai regressar a Portugal para “procurar ter mais tempo de jogo” e “voltar a colocar, rapidamente, a sua carreira de volta aos eixos”.A formação inglesa realça que o português é um “grande profissional”, que apresenta uma “enorme atitude” durante os jogos, mas considera que o atleta vai evoluir ao regressar “para um ambiente em que se sente confortável”.O Santa Clara também já anunciou a chegada do novo reforço, que na última época esteve emprestado aos suíços do Grasshopper, pelos quais alinhou em 11 jogos.”, enaltece o conjunto açoriano.Formado no CD Garcia, Marinhense e União de Leiria, Bruno Jordão estreou-se no futebol sénior ao serviço do clube leiriense em 2015/16.Em 2016/17, foi contratado pelo Sporting de Braga, tendo realizado 19 jogos pela equipa B dos minhotos, seguindo-se empréstimos à Lazio.Depois, em 2019/20, assinou pelo Wolverhampton, tendo sido emprestado ao Famalicão na época seguinte, participando em 11 jogos na I Liga do futebol nacional.Para esta época, o Santa Clara oficializou a contratação de Tomás Domingos (ex-Mafra), Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (ex-FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal), Rodrigo Valente (ex-Estoril Praia), Andrezinho (do FC DAC 1904), de Bicalho e Gabriel Silva (ambos por empréstimo do Palmeiras), Bobsin (ex-Grêmio), Adriano e Paulo Eduardo (ex-Cruzeiro), Rildo (ex-Grêmio), de Bruno Almeida (emprestado pelo Trofense) e de João Lima (ex-Al-Wahda), de Calila (ex-BSAD), de Babi (ex-Athletico Paranaense) e agora de Bruno Jordão.Em sentido inverso, abandonaram os Açores os jogadores Nené, Lincoln, Cryzan, Mikel Villanueva, Bouldini, Hidemasa Morita, Júlio Romão e Pipe Gomez.