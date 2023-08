Bruno Marques reforça Maritimo por empréstimo do Santos

“O ponta de lança brasileiro, nascido em Recife há 24 anos, chega ao Marítimo por empréstimo do Santos FC e aumenta o leque de opções atacantes ao dispor de Tulipa”, pode ler-se na nota publicada pelos ‘verde rubros’.



O 10.º reforço oficializado pelos ‘verde rubros’ nesta janela de transferências chega proveniente do Arouca, no qual disputou a I Liga nas últimas duas campanhas, naquela que foi a sua primeira experiência no futebol europeu, pois até então tinha atuado no Brasil, pelo Santos e, na formação, pelo Fluminense e Lagarto.



Pelos arouquenses, realizou um total de 34 jogos oficiais, 22 na temporada transata, apontando dois golos.



O avançado Bruno Marques junta-se aos guarda-redes Samú Silva e Romain Salin, aos defesas Igor Julião e Tomás Domingos, ao médio João Tavares e aos avançados Lucas Silva, Higor Platiny, Francis Cann e Mipo Odubeko no lote de caras novas no plantel maritimista.



Em sentido inverso, deixaram o plantel Stefano Beltrame, Cláudio Winck, Paulinho e João Afonso, todos em final de contrato, Giorgi Makaridze, Marcelo Carné e Lucho Vega, que, tal como Gonçalo Cardoso, rescindiram os vínculos, e Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira e Chucho Ramírez, que terminaram os respetivos empréstimos. Também Pablo Moreno está no 'mercado', uma vez que não entra nas contas do treinador Tulipa.