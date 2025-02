Bruno Pinheiro promete Gil Vicente com "personalidade" frente ao Braga

“Vimos de duas derrotas, mas temos de mostrar personalidade neste jogo para impor o nosso futebol. Espero que os meus jogadores consigam replicar neste jogo as boas coisas que fizeram na última jornada [frente ao Estoril]", disse o treinador



Os ‘galos’ somaram dois desaires consecutivos na I Liga [frente a AVS e Estoril], mas Bruno Pinheiro mostrou-se sereno com essa sequência, confiando nos processos da equipa.



“Quando tivemos um ciclo menos positivo estive sempre tranquilo, tal como não me empolguei com a recente série de vitórias. Agora, mantenho-me sereno com estes dois resultados negativos. Temos jogado bem e criado muitas oportunidades. Acredito que, continuando assim, será mais fácil ganhar e garantir os pontos necessários”, disse Bruno Pinheiro.



Apesar dessa confiança, o treinador do Gil Vicente reconheceu que será um duelo difícil, frente aos vizinhos minhotos, antecipando “duas equipas que assumem, de forma positiva, o jogo e que vão querer ganhar”.



“O Braga tem muita qualidade individual e coletiva, com um treinador experiente, e joga em casa. Será sempre um jogo complicado”, afirmou.



Questionado se a sua equipa pode tirar algum proveito da irregularidade demonstrada pelo adversário, Bruno Pinheiro preferiu sublinhar a qualidade dos bracarenses.



“Estão numa fase de mexida de jogadores e isso pode, numa fase inicial, dar alguma instabilidade, mas também confiança aos jogadores que entraram e aos que se querem afirmar. O que é garantido é a muita qualidade individual e coletiva do Sporting de Braga, é disso que estamos cientes”, analisou.



Ainda sobre as movimentações do mercado, Bruno Pinheiro comentou os reajustes na sua equipa, nomeadamente a saída do médio Mory Gbane, peça influente na estratégia dos 'galos', e que rumou ao futebol francês.



“Feliz pelo jogador, que trabalhou muito, ajudou a nossa equipa, e teve um projeto que ambicionava. Mas, como treinador, fico sempre triste por perder um jogador com a influência que ele tinha na equipa. São as regras do mercado, temos de nos reinventa”, disse Bruno Pinheiro.



Para este desafio, o técnico não pode contar com o castigado Rúben Fernandes, além dos lesionados Buatu e Yaya Sithole.



O Gil Vicente, 12.º classificado com 22 pontos, joga este domingo no terreno do Sporting de Braga, quarto, com 40, num partida agendada para as 18:00, que terá arbitragem António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.