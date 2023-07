Bruno Varela quer Vitória competitivo na Liga Conferência Europa

Sexta classificada na edição anterior do principal campeonato luso, a formação vitoriana realiza o primeiro jogo oficial da época 2023/24 em 27 de julho, frente ao Celje, na Eslovénia, para a segunda pré-eliminatória da prova europeia, a primeira de três hipotéticas etapas até à fase de grupos que os minhotos querem disputar a partir de setembro, vincou o guardião.”, realçou aos meios do clube, durante o estágio de pré-temporada, que decorre no concelho de Loulé, no Algarve.O atleta de 28 anos realçou que o Vitória quer apresentar-se da “melhor forma possível” no primeiro encontro oficial da temporada, apesar de reconhecer que o plantel está a atravessar “dias duros” e tem ainda “muito trabalho pela frente”, após ter regressado aos treinos em 28 de junho e iniciado o estágio no domingo.Bruno Varela crê, porém, que o grupo está a assimilar as ideias do treinador Moreno e que o facto de dispor, para já, de 20 elementos que pertenciam ao plantel da época anterior facilita a integração dos quatro reforços oficializados – o guarda-redes Charles, o defesa Ricardo Mangas, o médio João Mendes e o avançado Telmo Arcanjo.”, frisou.À partida para a quarta época seguida no clube minhoto, o guarda-redes frisou ainda que o Vitória quer “”, seguindo o lema “jogo a jogo”.Após jogar a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa na Eslovénia, a equipa de Guimarães recebe o Celje em 3 de agosto, para a segunda mão, e, em caso de apuramento, disputa a terceira pré-eliminatória, em 10 e 17 de agosto, podendo seguir, a partir daí, para o play-off de acesso à fase de grupos, em 24 e 31 de agosto.