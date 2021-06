Bruno Varela, Sacko e Rúben Lameiras ausentes do primeiro treino do Guimarães

O guardião continua a recuperar de uma lesão contraída no final da época passada e o extremo sofreu uma gastroenterite, enquanto o lateral direito esteve ao serviço da seleção do Mali, prevendo-se que integre o plantel na sexta-feira.



A primeira sessão às ordens de Pepa, treinador contratado pelos vimaranenses para as próximas três épocas, contou com 26 jogadores, tendo tido como novidade o defesa central Rui Correia.



O jogador, de 19 anos, representou, na época passada, as equipas B e sub-23 vitorianas, tendo substituído hoje Afonso Freitas, defesa recém-integrado na equipa principal, que está lesionado.



Os trabalhos contaram ainda com Rafa Soares, lateral esquerdo que voltou a Guimarães após um ano e meio de empréstimo aos espanhóis do Eibar, e Joseph, médio que esteve ausente dos relvados durante toda a época 2020/21, devido a lesão.