BSAD conquista três pontos preciosos em Mafra

O único golo do encontro foi marcado por Kikas, aos 22 minutos, melhor marcador dos ‘azuis’ na prova, na primeira oportunidade que a equipa de Nandinho teve no encontro.



Com este triunfo, o segundo consecutivo na prova, a BSAD deixa os lugares de despromoção da tabela, com 15 pontos, e fica a apenas dois do Mafra, que soma já três jogos sem vencer na II Liga.



O Mafra entrou melhor no encontro e desde cedo pareceu que a equipa de Ricardo Sousa demoraria pouco tempo a colocar-se em vantagem. De facto, foram os ‘saloios’ a dispor das duas melhores ocasiões para fazer o golo inaugural da partida, mas o desperdício de Pité e uma grande defesa de Tabuaço, a remate de Lucas Silva, mantiveram o marcador inalterado.



Como tantas vezes já aconteceu a esta equipa do Mafra, a boa entrada em jogo não deu frutos e a equipa acabou atraiçoada pelos desequilíbrios na sua defesa.



Numa perda de bola a meio-campo, a BSAD colocou Kikas frente a Renan e o avançado português não perdoou, fazendo o 1-0 no primeiro remate dos ‘azuis’ e o seu sexto golo no campeonato.



O intervalo chegou com a BSAD em vantagem e foram os visitantes a entrar mais determinados no segundo tempo, embora sem criar grandes oportunidades. Sem conseguir inverter o rumo dos acontecimentos, o Mafra teve a sua grande oportunidade ao minuto 85, numa grande penalidade cometida sobre Fati e que o avançado guineense desperdiçou na marca dos 11 metros.



Já para lá dos 90, Pedro Pacheco podia ter evitado a derrota mafrense, chegou mesmo a ultrapassar Tabuaço, mas Jójó cortou em cima da linha de golo, confirmando assim que os três pontos ficariam mesmo com a equipa lisboeta.