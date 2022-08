BSAD contrata guarda-redes Gonçalo Tabuaço

O jovem portuense, de 21 anos, realizou um total de 22 encontros na última época, ao serviço do Estrela da Amadora, que lhe permitiram ser chamado com regularidade aos trabalhos da seleção de sub-21, somando uma partida, na vitória 9-0 ao Liechtenstein.Com formação muito dividida entre Sport Canidelo, Vilanovense FC, Dragon Force, FC Porto, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, Gonçalo Tabuaço começou a destacar-se ao serviço da equipa de sub-23 do Leixões, que antecedeu a ida para os estrelistas.Tabuaço vem colmatar a saída do brasileiro Luiz Felipe para o primodivisionário Vizela, sendo a primeira contratação que a BSAD anuncia, embora o guarda-redes Dylan Silva (ex-Portimonense) e o médio Nego Tembeng (ex-Sporting da Covilhã) tenham estado na ficha de jogo no desaire por 3-2 frente ao Trofense, da jornada inaugural da II Liga.Em sentido inverso, saíram dos azuis, para além de Luiz Felipe, os defesas Yohan Tavares (Laval, França) e Cafú Phete (Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos), o médio Afonso Sousa (Lech Poznan, Polónia) e os avançados Pedro Nuno (Maccabi Bnei Raina, Israel), Baraye (FK Vojvodina, Sérvia) e Abel Camará (Arema FC, Indonésia).