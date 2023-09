Busnic reforça meio-campo do Vizela

O jogador, de 25 anos, já realizou os testes médicos e trabalhou com os restantes colegas, sendo agora mais um elemento válido para equilibrar a equipa comandada por Pablo Villar.Natural de Belgrado, na Sérvia, o médio iniciou a formação no FK Zarkovo e passou pelo FK Bezanija antes de a concluir no RAD Belgrado, onde passou a sénior. Nas duas últimas épocas, e início da atual, jogou no Vojvodina.No início da semana, o Vizela já havia apresentado o argelino Houssem Mrezigue como reforço para o meio-campo, no entanto, e devido a lesão, o jogador não vai poder ser opção de Pablo Villar no próximo jogo, frente ao Gil Vicente, da quarta jornada da I Liga.