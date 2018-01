Partilhar o artigo Caldas na mira do CD por alegados "insultos racistas" dos adeptos Imprimir o artigo Caldas na mira do CD por alegados "insultos racistas" dos adeptos Enviar por email o artigo Caldas na mira do CD por alegados "insultos racistas" dos adeptos Aumentar a fonte do artigo Caldas na mira do CD por alegados "insultos racistas" dos adeptos Diminuir a fonte do artigo Caldas na mira do CD por alegados "insultos racistas" dos adeptos Ouvir o artigo Caldas na mira do CD por alegados "insultos racistas" dos adeptos