Camacha - Famalicão adiado para 18 de novembro

Este sábado, o avião que transportava a equipa do Famalicão não conseguiu aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, devido aos ventos fortes, obrigando assim ao adiamento do encontro entre a equipa da I Liga e a do Campeonato de Portugal, que estava inicialmente marcada para hoje, às 1530, na Madeira.





Com este adiamento, passam a ser sete as equipas da I Liga que se estreiam hoje na Taça de Portugal de futebol, num dia em se disputam 16 jogos, com quatro embates entre formações dos campeonatos profissionais.



A visita do Boavista, quarto do ranking da prova, com cinco títulos, ao terreno da Oliveirense, da II Liga, vai encerrar a terceira eliminatória, em jogo com início marcado para as 20:00.



Nesta ronda, além dos 'axadrezados', também encontram clubes do segundo escalão o Farense, que visita o Länk Vilaverdense, o Rio Ave, face ao Torreense, e o Gil Vicente, no terreno do histórico Belenenses, equipa que já venceu a prova três vezes.



O Vitória de Guimarães, outra equipa que já conquistou o cetro, vai defrontar os algarvios do Moncarapachense, do Campeonato de Portugal, enquanto o Estoril Praia visita o Sintrense, também do quarto escalão.



Já o Desportivo de Chaves desloca-se ao terreno do Canelas 2010, da Liga 3, enquanto a visita do Famalicão ao Camacha, do Campeonato de Portugal, foi adiada depois de, no sábado, o avião dos minhotos não ter conseguido aterrar na Madeira.



Com 15 equipas já apuradas, as partidas que vão realizar-se vão definir mais 16 clubes presentes no sorteio da quarta eliminatória, marcado para quarta-feira.



Programa da terceira eliminatória:



Quinta-feira, 19 out

Rebordosa (CP) - Sporting de Braga (I), 0-2



Sexta-feira, 20 out

Lusitânia (CP) - Benfica (I), 1-4

Sporting da Covilhã (L3) - Portimonense (I), 1-4

Vilar de Perdizes (CP) - FC Porto (I), 0-2



Sábado, 21 out

Santa Clara (II) - Vianense (L3), 0-0 (2-0 ap)

Paredes (CP) - Moreirense (I), 2-1

Nacional (II) - Mirandela (CP), 6-1

Atlético (L3) - Vizela (I), 0-1

Vila Meã (CP) - Estrela da Amadora (I), 0-1

Rabo de Peixe (CP) - Casa Pia (I), 0-2

Atlético da Malveira (D) - Marco 09 (CP), 1-1 (1-1 ap, 7-6 gp)

Leixões (II) - Vitória de Setúbal (CP), 1-1 (1-1 ap, 3-4 gp)

Felgueiras (L3) - Arouca (I), 1-3

Académico de Viseu (II) - União de Leiria (II), 1-3

Olivais e Moscavide (D) - Sporting (I), 1-3



Domingo, 22 out

Sintrense (CP) - Estoril Praia (I), 0-5

Torreense (II) - Rio Ave (I), 14:00

Canelas 2010 (L3) - Desportivo de Chaves (I), 15:00

Mafra (II) - Feirense (II), 15:00

Moncarapachense (CP) - Vitória de Guimarães (I), 15:00

Länk Vilaverdense (II) - Farense (I), 15:00

Dumiense (CP) - AVS (II), 15:00

Penafiel (II) - Santa Maria (D), 15:00

Marítimo (II) - Mortágua (CP), 15:00

Tondela (II) - 1.º de Dezembro (L3), 15:00

Pêro Pinheiro (L3) - Serpa (CP), 15:00

Montalegre (CP) - Pevidém (CP), 15:00

Elvas (CP) - Tirsense (CP), 15:00

Amarante (CP) - Académica (L3), 15:00

Belenenses (II) - Gil Vicente (I), 17:00

Oliveirense (II) - Boavista (I), 20:00

Camacha (CP) - Famalicão (I), adiado



Legenda

I: I Liga

II: II Liga.

L3: Liga 3.

CP: Campeonato de Portugal.

D: Distritais