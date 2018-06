Câmara de Guimarães cede campo para o futebol feminino e os sub-23 do Vitória

Lusa Comentários 07 Jun, 2018, 13:18 | Futebol Nacional

O contrato-programa, celebrado a 23 de maio com a cooperativa municipal Tempo Livre, gestora do recinto, e aprovado hoje na reunião do executivo municipal, prevê a reabilitação do relvado, com um custo de 346 mil euros mais o IVA, que será comparticipado pela autarquia em 70%.



A ida dos escalões de formação femininos, já na próxima época, para aquele espaço foi anunciada pelo vice-presidente do Vitória de Guimarães, Francisco Príncipe, a 02 de junho, na assembleia geral do clube, e a proposta apresentada justifica a cedência com a necessidade de "criar novas oportunidades de afirmação para as jovens" numa variante em que a UEFA quer "dar um forte impulso".



Já a equipa sub-23 vai participar no novo campeonato da Federação Portuguesa de Futebol para esse escalão, com arranque previsto para esta época, e recebe o apoio devido à "falta de espaços de treino e competição" na academia do clube e à "falta de espaço competitivo" na equipa B, da II Liga, para alguns jovens da formação fazerem a "transição entre os juniores e os seniores".