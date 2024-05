Campeão vai ao Estoril

Os ‘leões’ asseguraram o título na jornada anterior, com uma vitória frente ao Portimonense e beneficiando depois da derrota do Benfica frente ao Famalicão, e vão entrar pela primeira vez em campo com o estatuto de campeões já assegurado.



A equipa orientada por Rúben Amorim, que soma 84 pontos, tem ainda como objetivo de bater o recorde de pontos do clube no campeonato, que é de 86, conseguidos na época 2015/16, com Jorge Jesus no comando.



Caso vença os dois jogos ainda por disputar, o Sporting pode terminar a época com 90 pontos, marca que será a segunda melhor de sempre, apenas atrás dos 91 conseguidos pelo FC Porto, de Sérgio Conceição, em 2021/22.



Além disso, a formação ‘leonina’ pode fixar o seu novo máximo de vitórias no principal escalão, caso alcance a 28.ª numa destas duas últimas partidas da prova. Na ronda anterior, diante do Famalicão, o conjunto liderado por Amorim igualou o recorde de 27 que tinha sido alcançado nas edições de 2015/16, com Jesus, e 2021/22, já com o atual técnico.



Pela frente vai ter um Estoril Praia que tem mais cinco pontos do que o Portimonense, 16.º e em lugar de disputa do play-off de manutenção, e que por isso pode assegurar já nesta ronda a continuidade no escalão máximo.



Também hoje, o Sporting de Braga, quarto com 65 pontos, a um do FC Porto, vai visitar o Vitória de Guimarães, que está a cinco pontos dos bracarenses, num duelo importante na luta pelo terceiro lugar.



Os ‘arsenalistas’ vão tentar não perder terreno para o FC Porto, que recebe no domingo o Boavista, uma vez que as duas equipas se defrontam depois na última jornada do campeonato, em Braga.



Na luta pela manutenção, o Portimonense recebe o tranquilo Rio Ave, enquanto o Estrela da Amadora visita o já despromovido Vizela.



Os ‘tricolores’ entram na ronda no 15.º posto, primeiro da zona de salvação direta, com 30 pontos, mas apenas mais dois do que o Portimonense. Com o Desportivo de Chaves a juntar-se já nesta ronda ao Vizela nas equipas despromovidas, a luta no fundo da tabela será para ‘fugir’ ao play-off.



Programa da 33.ª jornada:



Sexta-feira

Desportivo de Chaves – Famalicão, 1-0.



Sábado

Vizela - Estrela da Amadora, 15:30

Portimonense - Rio Ave, 15:30

Estoril Praia – Sporting, 18:00

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20:30



Domingo

Gil Vicente – Farense, 15:30

Casa Pia - Moreirense, 18:00

Benfica – Arouca, 18:00

FC Porto – Boavista, 20:30