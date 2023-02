Campeonato da I Liga está aberto, vivo e emocionante

O Sporting bateu na segunda-feira o Estoril Praia (2-0), encurtando a distância para o Sporting de Braga, que foi derrotado pelo Vitória de Guimarães (2-1) e não conseguiu atacar o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol.



Nesta altura o Benfica é primeiro com 59 pontos, o FC Porto segundo com 51, o Braga terceiro com 49, o Sporting quarto com 44 e o Vitória quinto com 37 pontos, a última posição de acesso às competições europeias.





Na luta pelo título de campeão estão Benfica e FC Porto separados por oito pontos mas muitos jogos complicados pela frente, para ambas as equipas.





O Benfica joga em casa com Famalicão, Vitória, FC Porto, Estoril-Praia, Braga, e Santa Clara.- Fora as "águias" defrontam o Marítimo, Rio Ave, Chaves, Gil Vicente, Portimonense e Sporting.





Quanto ao FC Porto defronta no Dragão as equipas do Estoril-Praia, Portimonense, Santa Clara, Boavista, Casa Pia e Vitória. Fora de portas os azuis e brancos jogam com o Chaves, Braga, Benfica, Paços de Ferreira, Arouca e Famalicão.





Mas esta luta pelos lugares de vanguarda não se fica por aqui. O Braga está apenas a dois pontos do FC Porto, o Sporting a cinco dos "arsenalistas" e até os vimaranenses estão a sete dos "leões".





As diferenças parecem muitas mas o que está pela frente é um caminho longo e complicado para as equipas.





Daí a conclusão ser evidente, o campeonato está aberto, vivo e emocionante.