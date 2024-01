Candidatos à presidência do Gil Vicente formalizam entrega de listas

Avelino Dias da Silva, empresário de 68 anos, e Hugo Vieira, futebolista de 35, encabeçam as respetivas candidaturas, que respeitaram os pressupostos estatutários do Gil Vicente, estando aptos a apresentarem-se ao sufrágio, que se realiza em 1 de fevereiro.O prazo para entrega das candidaturas terminou quarta-feira, e esta quinta-feira haverá uma reunião entre o presidente da assembleia geral do clube e os representantes das duas listas para se operacionalizar o ato eleitoral.O primeiro a apresentar, publicamente, o seu projeto para os "galos" foi, irmão do presidente cessante Francisco Dias da Silva, que prometeu uma liderança assente em “continuidade, sustentabilidade, profissionalismo e energia”.”, disse o candidato.Já, futebolista de 35 anos, que, depois de jogar ao mais alto nível em clubes como o Gil Vicente ou Sporting de Braga, ainda compete no Santa Maria, clube que disputa o principal escalão da Associação de Futebol de Braga, só hoje vai apresentar publicamente os contornos do seu projeto.O atleta lançou, entretanto, nas redes sociais, algumas ideias que pretende implementar no clube,A eleição do novo presidente do Gil Vicente acontece em 1 de fevereiro, sendo que o vencedor do sufrágio toma posse no mesmo dia.Desde 1982 que o Gil Vicente não tinha dois candidatos a disputarem a liderança do clube. Na altura, António Caravana venceu o duelo eleitoral a Afonso Costa, e presidiu o clube barcelense até 1989.