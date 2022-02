Candidatos às eleições do Vitória de Guimarães formalizam listas

As candidaturas aos órgãos sociais vitorianos, subscritas por pelo menos 300 sócios efetivos, foram entregues no Estádio D. Afonso Henriques ao presidente da mesa da assembleia geral em exercício, José Antunes, que vai ter de as validar até segunda-feira.

À frente da lista intitulada `Mais Vitória`, António Miguel Cardoso foi o primeiro dos três concorrentes a formalizar a candidatura no Estádio D. Afonso Henriques, tendo defendido que as 1.240 assinaturas recolhidas antecipam a "vontade" dos sócios em terem um "Vitória diferente".

"Chegou a altura de as `caras` mudarem e de o Vitória ser gerido de outra forma, para que possa crescer e ser aquilo que todos queremos. Sentimos que há uma grande vontade de verdade, de transparência e de que o Vitória possa crescer", vincou António Miguel Cardoso, que repete a candidatura de 2019, num ato em que foi o segundo nome mais votado, atrás do atual presidente, Miguel Pinto Lisboa.

O candidato Alex Costa, `rosto` da lista intitulada `Sim, Vitória`, realçou que a formalização da candidatura é um momento de "muita seriedade e responsabilidade" e elogiou a "vitalidade e a grandeza" do clube minhoto, após ter recolhido 794 assinaturas de sócios para subscrever uma candidatura que pretende mudar o "rumo" seguido desde 2019.

"Se não fosse hora de mudar, não estaria aqui presente. É hora de percorrermos outro caminho, de definirmos outra política desportiva e financeira para o nosso clube. Começa agora uma caminhada em que queremos juntar mais pessoas a este projeto. Queremos catapultar o Vitória para outro tipo de patamares e de resultados", vincou o ex-futebolista de Vitória de Guimarães, Moreirense, Benfica e Wolfsburgo.

A candidatura encabeçada pelo atual presidente, intitulada `Um Vitória de todos`, foi a última a ser formalizada junto do presidente da mesa da assembleia geral, recandidato ao cargo pela lista em questão, tendo Miguel Pinto Lisboa vincado que o "projeto" até agora desenvolvido no emblema de Guimarães "não se conclui em dois anos e meio".

"Estes projetos precisam de estabilidade e de continuidade. Sabemos o trabalho que já desenvolvemos, o que está em curso e o que é necessário corrigir. Será com humildade, abertura e autocrítica, que, neste período eleitoral, iremos explicar a todos os sócios as opções que tomámos e o caminho percorrido, mas essencialmente a nossa visão para o Vitória dos próximos anos", perspetivou.

As eleições para os órgãos sociais do Vitória de Guimarães vão ter mais de uma lista concorrente pela 11.ª vez na história, no ano em que o clube minhoto assinala o 100.º aniversário, em 22 de setembro.