Capita garante manutenção do Trofense perante `condenada` Académica

O guarda-redes esteve no melhor e pior dos ‘estudantes’, ao marcar um golo na própria, aos 51 minutos, e ao defender uma grande penalidade, aos 83 minutos, já depois de Jorge Felipe ter empatado (56) e do extremo angolano marcar o golo decisivo, aos 75, o primeiro desde que regressou à Trofa.



À procura do terceiro triunfo consecutivo na era de Sérgio Machado, o Trofense desde cedo assumiu as despesas do encontro perante a 'condenada' Académica, que se mostrava desinspirada e desmotivada.



No entanto, os lances de perigo foram poucos e só aos 20 minutos houve alguma comoção, numa recuperação de bola perto da área conimbricense, que permitiu o remate de Bruno Almeida para defesa apertada de Mika.



Na outra área, Costinha roubou a bola a Mutsinzi em zona perigosa, mas o remate do artilheiro do campeonato João Carlos saiu torto e, já perto do intervalo, Fábio Vianna cruzou de ‘régua e esquadro’ para Reko cabecear ao lado do poste.



No regresso dos balneários, Capita rendeu o lesionado Bruno Almeida e a sorte pendeu para o lado ‘caseiro’ num lance caricato: na cobrança de um canto, Tiago André levantou para a área, Mika saltou para agarrar o esférico e largou-o dentro da própria baliza.



A euforia ‘caseira’ deu lugar à distração, já que cinco minutos depois, no seguimento de um lançamento lateral, Jorge Felipe apareceu sozinho na pequena área e, à ponta de lança, atirou forte e colocado para restabelecer a igualdade.



O público desesperava enquanto via o Trofense a desperdiçar ofertas da defensiva da ‘briosa’, primeiro por Capita e, pouco depois, por Gustavo Furtado, mas à terceira Tito Júnior desmarcou-se pela direita e serviu de bandeja o extremo angolano, que só teve de empurrar para a baliza deserta.



Logo a seguir, Capita cruzou para Gustavo Furtado, que viu o golo ser negado por uma grande defesa de Mika, um duelo que voltou a ser travado pouco depois, na marca de grande penalidade, com o guarda-redes a voltar a negar o golo da tranquilidade ao brasileiro.



O resultado não se alterou até ao apito final e o Trofense vai voltar a marcar presença na II Liga na próxima temporada, ao contrário dos ‘estudantes’, que caíram para o terceiro escalão.