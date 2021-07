"Capitão" Gonçalo Silva sai do Belenenses SAD para "abraçar um novo desafio"

"Chegou o momento de partir, de abraçar um novo desafio e tentar ser tão feliz como fui aqui, porque, no final de tudo, apenas contam os momentos bons, os que vivi ao vosso lado, vestido de azul", expressou o futebolista, através das redes sociais, num vídeo acompanhado de imagens de alguns momentos ao serviço do Belenenses SAD.



Gonçalo Silva, de 30 anos, passou seis temporadas nos 'azuis', sendo "três de cruz e três de torre ao peito", em alusão à separação entre clube e SAD, na época 2018/19, totalizando 14.344 minutos, nos quais apontou seis golos e efetuou quatro assistências.



"Tudo o que eu possa dizer neste momento será redutor perante o que aqui vivi. Cheguei um menino e foi aqui que me tornei homem. Só Deus sabe o prazer que senti cada vez que defendi estas cores e a honra que tive por envergar uma braçadeira que representa tanta história e tantas conquistas", começou por dizer o atleta, no vídeo.



O experiente defesa lembrou que chegou ao clube "para defender um dos maiores símbolos nacionais" e é isso que vai "levar para sempre", destacando "a inesquecível qualificação para a Liga Europa" e "uma vitória em Alvalade ao fim de 62 anos".



"O Gonçalo só existe porque o Belenenses assim permitiu e espero que o Belenenses esteja orgulhoso por tudo o que o Gonçalo cá fez", sublinhou o futebolista, que terminou a mensagem de despedida a realçar: "Fui, sou e serei sempre Belenenses".



No texto que acompanha o vídeo, Gonçalo Silva agradeceu à "estrutura, presidente, equipas técnicas, colegas e amigos", por contribuírem para que o percurso "fosse especial": "Que eu tenha deixado um bocadinho de mim ao Belenenses, porque o Belenenses vem comigo vá para onde vá".



Formado no Barreirense, Gonçalo Silva representou também, enquanto sénior, o Lousada, o Atlético CP e o Sporting de Braga, onde jogou maioritariamente pela equipa B, tendo feito apenas uma partida pela formação principal, antes de rumar a Belém.



Entre as saídas oficializadas nos 'azuis', que terminaram a última edição da I Liga em 10.º lugar, com 40 pontos somados, encontram-se também os guarda-redes Kritciuk (Gil Vicente) e André Moreira (Grasshoppers, da Suíça), os defesas Tiago Esgaio (Sporting de Braga) e Rúben Lima (Famalicão) e os avançados Miguel Cardoso (de regresso aos russos do Dínamo de Moscovo, após empréstimo) e Silvestre Varela.



No capítulo das contratações, o conjunto lisboeta reforçou-se, até ao momento, com o médio internacional brasileiro Sandro e com o avançado Pedro Nuno (ex-Moreirense), tendo também renovado os contratos com o defesa direito Diogo Calila, o central nigeriano Chima Akas e o avançado Francisco Teixeira, tal como com o treinador Petit.