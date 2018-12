Carácter de Sérgio Conceição avaliado por quem o conhece

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Dez, 2018, 12:30 / atualizado em 05 Dez, 2018, 12:30 | Futebol Nacional

Sérgio Conceição iniciou a carreira de treinador em janeiro de 2012 ao serviço do Olhanense.



Quase sete anos depois vive um momento invulgar ao poder sentar-se no banco de suplentes depois de estar ameaçado de não o poder fazer por ter sido expulso no último desafio frente ao Boavista para o campeonato.



Contudo a terceira expulsão da época valeu-lhe apenas uma multa de 765 euros.



Conceição que já tem no currículo um campeonato e uma supertaça tem já quase o dobro das vitórias em relação às derrotas ao longo desta curta carreira.





Sobressai o seu caráter impulsivo para uns e apaixonante para outros como vive cada jogo.







Em declarações ao jornalista Fernando Eurico quem conhece bem o treinador do Porto entende que Conceição deve continuar a agir da mesma forma. É o caso de Joaquim Teixeira que esteve presente no inicio da carreira futebolistica do técnico campeão nacional.











Sérgio Conceição no banco na abertura da jornada 12 do campeonato. Uma presença importante de um treinador que não deve ser punido apenas pelo que se vê parcialmente. É a opinião de José Alberto Costa que orientou o técnico portista nas selecções nacionais.











Sérgio Conceição que dos 249 jogos que totaliza como treinador, 73 foram ao serviço do FC Porto.







Como técnico passou pelo Olhanense (34 jogos), Académica (41), Sp. Braga (44), V. Guimarães (31), Nantes (26) e FC Porto (73).





Quanto às provas em que participou as suas presenças são repartidas da seguinte forma: França (26 jogos), Supertaça (1), Taça da Liga (15), Taça de Portugal (21), Liga dos Campeões (13) e Campeonato (173).