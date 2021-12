Carlos Carvalhal antevê jogo muito difícil em Vizela

Há três semanas, os bracarenses golearam em casa o Vizela, por 4-0, na 12.ª jornada da I Liga, jogo que Carlos Carvalhal considera que a equipa ganhou “de uma forma boa” e com um “bom jogo”, mas agora o técnico espera uma partida diferente, até porque tem lugar em casa do adversário.”, disse.O treinador dos "arsenalistas" discordou do facto da recente eliminação da Taça da Liga, após a goleada com o Boavista (5-1), colocar mais peso no jogo de quinta-feira.

“A importância deste jogo já é inerente à competição. Tal como no ano passado em que o Sporting de Braga venceu a prova), queremos chegar o mais longe possível nas diversas competições. Vamos tentar seguir em frente, sabendo que nos espera um jogo muito difícil, contra um bom adversário, muitíssimo bem orientado, com um futebol positivo e que gosta de jogar 'olhos nos olhos' os adversários”, disse.





Nos meandros da equipa







Questionado sobre se vai dar mais uma prova de confiança ao guarda-redes Tiago Sá, depois da titularidade na Taça da Liga com um jogo menos conseguido, o técnico frisou ter confiança em todos os jogadores.”, disse.Os avançados Abel Ruiz e Mario González têm feito poucos golos (dois e três, respetivamente) e Carlos Carvalhal admitiu que a pouca produtividade goleadora da dupla espanhola advém de “um problema de confiança”.”, disse.Sobre eventuais reforços em janeiro, nomeadamente para o ataque, Carlos Carvalhal disse não haver necessidade.”, disse.O avançado Vítor Oliveira, lesionado no ombro esquerdo no Bessa, está em dúvida para o jogo em Vizela: “”.David Carmo, Sequeira, Castro e Galeno falham o jogo por lesão.Sporting de Braga e Vizela defrontam-se a partir das 18h45 de quinta-feira, no Estádio do FC Vizela, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal que será arbitrado por Nuno Almeida.