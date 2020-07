Carlos Carvalhal assume "expetativa" de bater recorde de pontos no Rio Ave

A formação vila-condense já igualou o melhor registo no seu histórico de participações na I Liga, somando atualmente 51 pontos, os mesmo obtidos em 2017/18, numa cifra que Carlos Carvalhal assumiu querer superar.



"Estamos bem posicionados, com um número de pontos considerável, mas temos a expectativa de fazer o maior número na história do clube. Para isso, estamos focados em vencer já este jogo", declarou o treinador do conjunto da foz do Ave.



Carlos Carvalhal antecipa, ainda assim, um "duelo difícil", considerando o Santa Clara como "uma equipa organizada, bem orientada, que resolveu cedo o objetivo da manutenção e continua a fazer bons jogos".



"Temos de atingir um equilíbrio para conquistar mais pontos, frente a um adversário que tem a sua época consolidada, mas também o quer. Na classificação ainda estamos numa luta onde podemos colher outros frutos", disse o técnico, referindo-se à possibilidade de chegar ao quinto lugar, que dará acesso às competições europeias da próxima época.



Carlos Carvalhal abordou ainda o objetivo de valorizar os atletas do clube, considerando que também nesse aspeto a sua missão foi bem-sucedida.



"Desde o início, fizemos os jogadores perceberem que para jogar ao mais alto nível têm de ser completos. Queremos jogar um bom futebol e fazê-los perceber que, estando no Rio Ave, podem pensar como se estivessem num ‘grande'. Muitos deles estão aptos para jogarem num patamar superior", sustentou o treinador.



Carlos Carvalhal chegou mesmo a particularizar o caso do avançado Nuno Santos, defendendo que o atleta "está preparado para jogar numa equipa com outras ambições" e antecipando que "na próxima época vá para um ‘grande' ou para o estrangeiro".



Para este desafio com os açorianos, o treinador do Rio Ave, que não divulgou a lista de convocados, ainda tem em dúvida a utilização do médio Al Musrati, que recupera de mazela muscular, mas sabe que não pode contar com os lesionados Junio Rocha e Jambor.



O Rio Ave, sexto classificado com 51 pontos, recebe esta sábado o Santa Clara, 10.º com 41, numa partida agendada para as 19:00, que terá arbitragem de Rui Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.