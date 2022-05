Carlos Carvalhal deixa o Sporting de Braga

Em comunicado, o clube bracarense frisa que, “”.”, pode ler-se.Nas duas temporadas ao serviço do Sporting de Braga, além da Taça de Portugal conquistada na última época, Carlos Carvalhal, de 56 anos, obteve dois quartos lugares no campeonato, foi finalista da Taça da Liga na época passada e chegou aos quartos de final da Liga Europa na presente edição.O comunicado termina com o Sporting de Braga a agradecer “”.





Salvador elogia o treinador



O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, elogiou Carlos Carvalhal na hora de despedida do treinador do comando técnico dos "arsenalistas", deixando as “portas abertas” a um regresso no futuro.



"Foram dois anos de trabalho e muita competência, de coisas muito boas. Mostrámos que temos um grande grupo de trabalho, conquistámos uma Taça de Portugal, fizemos coisas muito boas este ano na Europa, uma segunda volta em que ganhámos aos três 'grandes', coisa que nenhum outro clube conseguiu, inclusive entre eles", afirmou o presidente dos "arsenalistas", ao lado do treinador, em pleno relvado do Estádio Municipal de Braga.



Reiterando que a intenção do clube era que Carlos Carvalhal “pudesse continuar”, António Salvador agradeceu “todo o trabalho” do treinador nas duas últimas épocas: “Pena nossa perder um treinador que é da casa, que ama este clube, mas a vida é assim mesmo”.



Carvalhal objetivos cumpridos



Já Carlos Carvalhal notou ter cumprido “na íntegra” os objetivos traçados por Salvador.



“Quando assinámos o contrato, o presidente traçou objetivos altos, exigentes. Conseguimos vencer a Taça (de Portugal), fomos a mais duas finais (Taça da Liga e Supertaça), valorizámos jogadores e apostámos forte na formação, fizemos boa Liga Europa. Cumprimos na íntegra", disse.



O treinador notou que “o presidente comprometeu-se a dar as melhores condições no sentido de proporcionar um bom trabalho e isso foi visível naquele período de mais turbulência, em dezembro/janeiro, quando veio defender a equipa técnica e disse que ficaria até final. Tudo o que se prontificou a fazer, fê-lo na totalidade".



"Ambos estamos satisfeitos por tudo ter corrido muito bem. Estes dois anos foram de crescimento para mim e para a minha equipa técnica, dada a exigência que o presidente imprime. Ter realizado isto no clube do meu coração foi absolutamente inesquecível e marca-me para o resto da vida", notou Carlos Carvalhal.



A terminar, António Salvador disse a Carlos Carvalhal que “as portas (do Sporting de Braga) estão sempre abertas" para "um dia que mude o ciclo e queira regressar".



"Um dia, acredito que volte a esta casa”, frisou, ao qual Carvalhal respondeu: “Está registado”.